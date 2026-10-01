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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:57

Brasil enfrenta a Índia neste sábado em confronto inédito

Pedro Morisco ganha primeira oportunidade com a camisa canarinha

Pedro Morisco ganha primeira oportunidade com a camisa canarinha

Rafael Ribeiro/CBF/JC
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Filipe Plentz Munari
A seleção brasileira encerra seus compromissos na Super Data Fifa neste sábado (3). Os comandados de Carlo Ancelotti desembarcaram em Calcutá para enfrentar a Índia, às 11h30min. Este será o primeiro duelo da história contra os donos da casa. O local do confronto será o estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake.

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