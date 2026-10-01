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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 19:52

Fórmula 1 chega à Malásia com previsão de risco térmico

Líder da competição Andrea Antonelli pode vencer pela primeira vez nesta pista

Líder da competição Andrea Antonelli pode vencer pela primeira vez nesta pista

GAO/AFP/JC
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Guilherme Negruni
Nesta sexta-feira (2), a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP do Bahrein 2026, que excepcionalmente será realizado no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. O fim de semana seguirá o formato tradicional, sem corrida Sprint. A prova está marcada para as 4h de domingo (4).

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