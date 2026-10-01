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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 14:33

Cristiano Ronaldo pode sofrer suspensão de até seis meses após abandonar a seleção portuguesa

Camisa 7 arrisca sanção financeira e suspensão por seis meses

Camisa 7 arrisca sanção financeira e suspensão por seis meses

Lise Åserud/NTB/AFP/JC
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Agências
A atitude de Cristiano Ronaldo em deixar a seleção portuguesa, em meio à Data Fifa, após desentendimentos com o treinador Jorge Jesus segue repercutindo e pode gerar uma punição para o astro. Por conta do abandono, o atacante pode sofrer uma suspensão que pode variar entre um e seis meses, além de uma sanção financeira.

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