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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 19:03

Cristiano Ronaldo abandona seleção portuguesa após entrevista de Jesus

Presidente da Federação Portuguesa tenta mediar situação conflituosa entre atleta e treinador

Presidente da Federação Portuguesa tenta mediar situação conflituosa entre atleta e treinador

JOHAN NILSSON/SWEDEN OUT/AFP
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Agências
Cristiano Ronaldo, 41, abandonou nesta quarta-feira (30) a concentração da seleção portuguesa e não vai disputar os próximos jogos da equipe pela Liga das Nações. O astro veterano alegou que sua decisão foi motivada pelas declarações do técnico Jorge Jesus, sem especificar o que teria causado o atrito entre os dois.
Minutos antes da decisão do jogador, Jesus havia afirmado que o atleta treinaria normalmente junto com o grupo, em meio à insatisfação dele por não ter participado da partida contra a Noruega, no domingo (27), quando Portugal venceu por 2 a 1.

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