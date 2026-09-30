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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 22:30

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Série B - Nesta quinta-feira (1º), pela 31ª rodada da competição, o Atlhetic-MG recebe o Sport, às 20h30min. Já às 21h, Novorizontino x Goiás, duelo que interessa ao Juventude, visto que o time paulista vencendo ultrapassa os Jaconeros.

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