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CapaEsportesGrêmio

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 20:04

Portaluppi pode contar com reforços na partida contra o Remo

Renato terá mais cinco sessões de treinamenots para saber se contará com os atletas

Renato terá mais cinco sessões de treinamenots para saber se contará com os atletas

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Grêmio ganhou uma preocupação para o duelo contra o Remo na volta da Data Fifa, na próxima quarta-feira (7), às 19h30min, no Mangueirão. O volante Villasanti terá mais um compromisso com a seleção paraguaia. Inicialmente, os atletas seriam liberados após a partida contra a Colômbia, realizada na sexta-feira (2). No entanto, o treinador Gustavo Alfaro informou que um novo teste foi marcado contra o time norte-americano New York Red Bull na segunda-feira (5).

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