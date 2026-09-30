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CapaEsportesInter

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 20:05

Inter mantém calendário eleitoral após recusa de antecipação

Direção colorada faz promoção para os sócios nos últimos cinco jogos no Beira-Rio

Direção colorada faz promoção para os sócios nos últimos cinco jogos no Beira-Rio

Pedro H. Tesch/Getty Images/AFP/JC
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Filipe Plentz Munari
Enquanto o Inter segue sua preparação para encarar o Corinthians no Beira-Rio na volta da data Fifa, na próxima quarta-feira (7), às 19h30min, os bastidores do clube seguem a todo vapor. Na última segunda-feira (28), aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo, que discutiu os panoramas financeiros e administrativos, além de uma possível antecipação das eleições.

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