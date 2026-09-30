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CapaEsportesTênis

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:14

Djokovic passa mal, mas estreia com vitória e amplia recorde no ATP 500 de Pequim

Sérvio amplia seu recorde com a 30ª vitória no torneio chinês

Sérvio amplia seu recorde com a 30ª vitória no torneio chinês

ADEK BERRY/AFP/JC
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Agências
Uma vitória marcada pelo sofrimento. Assim pode ser sintetizada a estreia do sérvio Novak Djokovic no ATP de Pequim nesta quarta-feira (30). O ex-número 1 do mundo precisou pedir atendimento médico, mas teve foco suficiente para superar o português Nuno Borges, 49º do ranking, em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6 (7/2) e, assim, avançar no torneio.

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