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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 14:49

Guardiola se manifesta e presta apoio ao City: 'Que fique claro: vamos superar isso juntos'

Guardiola apoia Manchester City em meio a acusações financeiras na liga

Guardiola apoia Manchester City em meio a acusações financeiras na liga

PAUL ELLIS/AFP/JC
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Agências
Profundamente identificado com o Manchester City por sua passagem vitoriosa, o treinador Pep Guardiola entrou no circuito nesta quarta-feira (30) para se solidarizar com ex-clube, considerado culpado de mais de uma centena de acusações relacionadas às violações financeiras na liga inglesa. O apoio veio por meio de uma postagem em sua rede social.

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