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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 19:02

Premier League confirma culpa do City nas 115 acusações de violações financeiras e detalha caso

Clube inglês usou contratos fictícios para inflar receitas

Clube inglês usou contratos fictícios para inflar receitas

PETER POWELL/AFP/JC
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Agências
A Premier League compartilhou um comunicado nesta terça-feira (29), que detalha acusações de violações financeiras cometidas pelo Manchester City. O clube inglês foi considerado culpado por todas as 115 denúncias realizadas pela comissão independente da competição.

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