Copa do Brasil Feminina - A CBF divulgou a tabela detalhada das quartas de final da competição. O Inter é o único time gaúcho que segue na disputa pelo título, e enfrentará o Atlético-MG. A partida de ida ocorre no Beira-Rio, dia 14 de outubro, uma quarta-feira, às 21h. Já o jogo de volta está marcado para 20 de outubro, uma terça-feira, às 19h, na Arena MRV.
São Paulo - Julio Casares processou o Tricolor Paulista. O ex-presidente, expulso do clube no dia 10 de setembro, alega ter sido alvo de uma "trama política" em 2025 e se defende das acusações de gestão temerária e irregularidades durante o seu mandato, de janeiro de 2021 a janeiro de 2026. No processo, a defesa de Casares pede para que seja declarada a inexistência de gestão temerária.
Futebol Brasileiro - Os clubes do futebol brasileiro aumentaram a pressão e cogitam paralisar o Campeonato Brasileiro, além de uma ida ao STF contra a Medida Provisória proibindo as bets. Os dirigentes dos clubes intensificaram a articulação contra a MP e passaram a discutir a medida extrema. A ideia surgiu durante a articulação para boicotar a reunião com o Governo, marcada para esta terça-feira (29) e cancelada após boa parte dos presidentes avisar que não participaria.
Futebol Internacional - A Premier League compartilhou um comunicado nesta terça-feira (29) que detalha acusações de violações financeiras cometidas pelo Manchester City. O clube inglês foi considerado culpado por todas as 115 denúncias realizadas pela comissão independente da competição. Segundo a nota, o City firmava contratos "fictícios" com diversos parceiros comerciais, com o objetivo de inflar artificialmente as receitas da equipe e reduzir seus custos em mais de 900 milhões de libras (cerca de R$ 6,2 bilhões na cotação atual) entre as temporadas 2009/10 e 2017/18.
Tênis - João Fonseca foi confirmado na disputa do Rio Open de 2027 nesta terça-feira (29). Esta será sua quinta participação consecutiva na competição. Ele é o terceiro tenista confirmado na disputa, após o italiano Flavio Cobolli e o norueguês Casper Ruud.
Fórmula 1 - Fernando Alonso anunciou sua permanência na Fórmula 1 nesta terça-feira (29) em vídeo publicado pela Aston Martin nas redes sociais. O piloto espanhol afirmou que não é o momento de se aposentar do automobilismo e celebrou poder seguir na categoria.
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