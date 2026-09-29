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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:22

João Fonseca é confirmado no Rio Open pelo quinto ano consecutivo

Tenista carioca comemora nova estrutura do torneio e busca melhor desempenho

Tenista carioca comemora nova estrutura do torneio e busca melhor desempenho

Thomas SAMSON/AFP/JC
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Agências
João Fonseca foi confirmado na disputa do Rio Open de 2027 nesta terça-feira (29), sendo esta sua quinta participação consecutiva na competição. Ele é o terceiro tenista confirmado na disputa, após o italiano Flavio Cobolli e o norueguês Casper Ruud.

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