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CapaEsportesJudô

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 19:13

Marcelo Casanova é vice-campeão mundial de judô paralímpico na Geórgia

Atleta já foi campeão do Pan-Americana e top 1 do ranking mundial

Atleta já foi campeão do Pan-Americana e top 1 do ranking mundial

Divulgação/CBDV/JC
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JC
JC
O judoca Marcelo Casanova, do Recreio da Juventude, conquistou no sábado (26) a medalha de prata no IBSA Judo World Championships, realizado em Tbilisi, na Geórgia. Representando a Seleção Brasileira de Judô Paralímpico, o atleta foi vice-campeão mundial na categoria J2M -95kg e alcançou o melhor resultado de sua carreira em Campeonatos Mundiais.

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