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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 20:38

Inter aposta na força da torcida para escapar do descenso no Brasileirão

Os gaúchos precisam de 17 pontos para chegar nos 45

Os gaúchos precisam de 17 pontos para chegar nos 45

/Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Após um domingo destinado à recuperação física, o elenco se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira (28) para dar seguimento à preparação para a volta do Campeonato Brasileiro. O Colorado encara o Corinthians no Beira-Rio, no dia 7 de outubro, às 19h30min.

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