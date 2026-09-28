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CapaEsportesFutebol Feminino

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 19:02

Grêmio inaugura novo CT dedicado ao futebol feminino em Gravataí

Inauguração oficial do novo CT FEMININO DO GRÊMIO

Inauguração oficial do novo CT FEMININO DO GRÊMIO

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O Grêmio inaugurou oficialmente, nesta segunda-feira (28), o novo Centro de Treinamento (CT) dedicado exclusivamente ao futebol feminino do clube. A estrutura está localizada em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e passa a concentrar as atividades das mosqueteiras. Segundo o presidente do clube, Odorico Roman, o movimento marca uma etapa significativa para o crescimento do tricolor dentro da categoria, almejando cada vez mais destaque nas competições nacionais.

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