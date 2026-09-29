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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 16:47

Maripán terá que se apresentar à Justiça chilena e perderá treinos no Inter

Defensor colorado é titular incontestável nas últimas formações

Defensor colorado é titular incontestável nas últimas formações

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Nesta quarta-feira (30), o zagueiro Guillermo Maripán não estará presente no treino no CT Parque Gigante. Isso porque o jogador foi convocado pelo 4º Tribunal de Garantia de Santiago, no Chile, para comparecer de forma presencial, onde enfrenta a acusação de difundir conteúdo sexual sem consentimento.

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