Copa do Brasil - A CBF definiu as datas e horários dos duelos das semifinais da competição. No dia 1º de novembro, o Grêmio encara o Atlético-MG na Arena, às 18h30min, no mesmo dia, o Palmeiras recebe o Vasco no Nubank Parque, às 16h. A volta entre gaúchos e mineiros está marcada para o dia 7 do mesmo mês, na Arena MRV, às 18h, enquanto um dia depois, às 17h, ocorre o segundo duelo entre paulistas e cariocas em São Januário. Série B - Pela 30ª rodada do torneio, nesta terça-feira (29), o Botafogo-SP encara a Ponte Preta na Arena NicNet, às 19h30min.

Flamengo - O clube rubro-negro informou, nesta segunda-feira, que foi confirmada uma fratura no punho esquerdo de Arrascaeta, no amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul. O meia terá que passar por uma cirurgia e desfalca o clube por seis semanas. Vasco - O Consórcio Maracanã negou nesta segunda-feira o pedido formal do Cruzmaltino para mandar o jogo contra o Boca Juniors no estádio, pela semifinal da Copa Sul-Americana, no dia 20 de outubro. Nas semifinais da Sul-Americana, a entidade exige estádios que comportem pelo menos 30 mil pessoas. São Januário comporta 21 mil pessoas. Juventus - O clube italiano anunciou nesta segunda (28) a contratação do goleiro Neto. O brasileiro chega para suprir a ausência de Kamil Grabara, que teve uma lesão grave no joelho. O atleta de 37 anos estava sem clube desde julho, quando seu vínculo com o Botafogo acabou. Ele já atuou pelo clube italiano, entre 2015 e 2017. Divisão de Acesso - Os duelos das quartas de finais já estão definidos. Passo Fundo x Brasil de Farroupilha, Veranópolis x União Frederiquense, Esportivo x Apafut, Santa Cruz x Brasil de Pelotas. Os mandantes do primeiro duelo decidem a vaga em seus domínios. Os jogos de ida acontecem todos no dia 3 de outubro, às 15h. Já os duelos decisivos, no mesmo horário, no dia 10. NBA - LeBron James foi apresentado pelo Philadelphia 76ers nesta segunda-feira (28). Em entrevista coletiva afirmou: “O trabalho precisa ser feito, e ele vai ser feito se queremos entrar para a história.” Judô Paralímpico - O judoca Marcelo Casanova, do Recreio da Juventude, conquistou no sábado (26) a medalha de prata no IBSA Judo World Championships, realizado em Tbilisi, na Geórgia. Representando a Seleção Brasileira de Judô Paralímpico, o atleta foi vice-campeão mundial na categoria J2M -95kg e alcançou o melhor resultado de sua carreira em Campeonatos Mundiais.

