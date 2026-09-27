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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 19:11

Eduardo Baptista deve fazer alterações na escalação titular do Inter

Com novo técnico, Bruno Gomes pode voltar à sua função de origem, no meio campo

Com novo técnico, Bruno Gomes pode voltar à sua função de origem, no meio campo

João Andrade/Inter/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com a chegada do novo técnico Eduardo Baptista, na última quarta-feira (23), o Inter concluiu a semana de trabalho na manhã deste sábado (26), no CT Parque Gigante. Neste domingo (27), o elenco recebeu folga e deve se reapresentar no centro de treinamento na tarde de segunda-feira (28), quando seguirá a preparação - durante a Data Fifa - para o próximo jogo, que será contra o Corinthians, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 7 de outubro, no estádio Beira-Rio.

Com a difícil missão de escapar do rebaixamento, o treinador deve apostar em uma linha com cinco defensores. Bernabei e Vitinho aparecem como opção para as alas, com Bruno Gomes retornando à sua posição de origem, no meio campo, formando dupla com o argentino Villagra.

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