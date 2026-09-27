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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 22:00
Confira as principais noticias esportivas do dia/diagramação/jc
Série B - Resultados da 30ª rodada: Novorizontino 0x0 São Bernardo, Vila Nova 2x0 Londrina, Náutico 3x1 Sport, Operário 2x2 Ceará, Goiás 0x1 Atlético-GO, Criciúma 3x0 Avaí, CRB 0x1 Cuiabá. Até o fechamento desta edição, Fortaleza x Athletic-MG e América-MG x Juventude não haviam encerrado. Amanhã se enfrentam, Botafogo-SP e Ponte Preta, às 19h30min.
Série C - Resultados da 4ª rodada da fase final do torneio: Floresta-CE 1x1 Santa Cruz, Botafogo-PB 0x0 Maringá, Inter de Limeira 2x0 Paysandu. Brusque x Ferroviária não havia encerrado até o fechamento desta edição.
Divisão de Acesso - Resultados da última rodada da fase de liga: Apafut 2x1 Lajeadense, Aimoré 1x1 Esportivo, Bagé 4x1 Brasil de Pelotas, Glória de Vacaria 1x1 Gramadense, Veranópolis 0x0 Passo Fundo, Pelotas 0x0 Brasil de Farroupilha, Gaúcho-PF 0x1 Santa Cruz, Guarani-VA 3x1 União Frederiquense. Com isso, na próxima fase se enfrentam Passo Fundo x Brasil de Farroupilha, Veranópolis x União Frederiquense, Esportivo x Brasil de Pelotas e Santa Cruz x Apafut. A equipe do Gramadense acabou rebaixada e vai jogar a Série B do Campeonato Gaúcho em 2027.
Brasileirão Feminino - O São Paulo derrotou o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo primeiro jogo da final do campeonato. O time da casa saiu na frente com um gol de Gabi Zanotti, mas Giovanna Crivelari e Isa Guimarães definiram o triunfo em favor da equipe são-paulina. O jogo decisivo acontece no próximo sábado, 3 de outubro, no estádio do MorumBis, às 16h30min.
Gauchão Feminino - Resultados da última rodada da 2ª fase: Inter 4x1 Brasil de Farroupilha, Grêmio 13x0 União Forquetense, Flamengo de São Pedro 0x2 Juventude.
Série D - O North Esporte Clube, SAF de Montes Claros fundado em 2022 anunciou a contratação do ex-jogador do Real Madrid Michel Salgado como técnico para a próxima temporada. Será a primeira vez que Salgado assume como técnico principal de uma equipe. O espanhol assume oficialmente o cargo em novembro, quando começa a preparação do time para o ano seguinte.
Seleção Brasileira - O técnico italiano Carlo Ancelotti deve fazer uma série de modificações para o segundo duelo da série contra a Austrália. No gol há chance de novo estreante, Otávio, do Cruzeiro, deve jogar no lugar de Hugo Souza, na defesa, Ancelotti treinou com uma formação totalmente renovada com Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior. No meio, Gabriel Bontempo, do Santos, treinou ao lado de Danilo Santos e Bruno Guimarães. Além disso, Raphinha pode aparecer como um falso 9. O segundo jogo acontece amanhã, às 7h.