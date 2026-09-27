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CapaEsportesBrasileirão Feminino

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 15:45

Corinthians sai na frente, mas São Paulo busca virada na 1ª final do Brasileiro Feminino

Isa Guimarães foi a responsável pelo gol da virada são-paulina

Isa Guimarães foi a responsável pelo gol da virada são-paulina

Rebeca Reis/CBF/JC
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Agências
Em uma decisão cercada de reviravoltas, o São Paulo conseguiu um grande resultado na tarde de sábado ao derrotar o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, em jogo válido pela primeira final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. O time da casa saiu na frente com um gol de Gabi Zanotti, mas Giovana Crivelari e Isa Guimarães definiram o triunfo em favor da equipe são-paulina.

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