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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 14:48

CBF define datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Os jogos acontecem entre os dias 1 e 8 de novembro

Os jogos acontecem entre os dias 1 e 8 de novembro

Divulgação/Copa do Brasil/JC
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Agências
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (27), as datas e horários da Copa do Brasil para as partidas das semifinais entre Palmeiras e Vasco, e Grêmio contra o Atlético-MG. Todos os quatro jogos serão realizados nos dois primeiros finais de semana de novembro.

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