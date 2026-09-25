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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 19:00

Carlos Sainz perde cinco posições no grid do Azerbaijão e Pérez também é penalizado

Sainz larga em 14º no GP do Azerbaijão após punição

Sainz larga em 14º no GP do Azerbaijão após punição

IGOR IVANKO/POOL/AFP/JC
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Agências
A alegria pela melhor posição em um grid na temporada da Fórmula 1 durou pouco para Carlos Sainz. O espanhol da Williams cravou a nona posição para o GP do Azerbaijão, chegando ao Q3 pela primeira vez em 2026. O piloto, contudo, recebeu uma punição de cinco posições e largará em 14º. Sergio Pérez também foi penalizado, e caiu do 19º para o 20º lugar na largada deste sábado.

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