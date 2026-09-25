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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 18:42

Empresa de Lamacchia vence leilão e se aproxima de compra da SAF do Vasco

Venda ainda precisa do aval do Conselho e da Anresf

Venda ainda precisa do aval do Conselho e da Anresf

Wagner Meier/Getty Images/AFP/JC
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Agências
Única concorrente, a Almirante Participações S/A, empresa ligada ao empresário Marcos Lamacchia, venceu o leilão na tarde desta sexta-feira (25), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e se aproximou da compra de 90% das ações da SAF do Vasco.

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