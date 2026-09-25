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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 14:29

Seleção brasileira é ultrapassada por Marrocos e deixa o Top 5 do ranking da Fifa

Brasil soma, agora, 1802,90 pontos, enquanto Marrocos manteve os 1803,99

Brasil soma, agora, 1802,90 pontos, enquanto Marrocos manteve os 1803,99

SAEED KHAN
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Agências
O frustrante empate por 1 a 1 alcançado no último lance diante da Austrália em Townsville rendeu críticas à seleção brasileira e ainda custou uma posição no ranking da Fifa, tirando a equipe verde e amarela do Top 5.

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