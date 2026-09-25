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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 09:37

Seleção repete problemas da Copa e só empata com Austrália no último lance

Em nove partidas, a seleção brasileira acumula agora seis vitórias, dois empates e uma derrota

Em nove partidas, a seleção brasileira acumula agora seis vitórias, dois empates e uma derrota

Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação/JC
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Agências
Em seu primeiro compromisso desde a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira voltou a apresentar problemas que já haviam aparecido durante o Mundial e só empatou por 1 a 1 com a esforçada equipe da Austrália.
O time comandado por Carlo Ancelotti mais uma vez sentiu falta de um homem de ligação no meio de campo, com os quatro atacantes - Endrick, Estêvão, Raphinha e Vinicius Junior - muito distantes dos meias Bruno Guimarães e Danilo Santos, resultando em sérias dificuldades para fazer a transição da defesa para o ataque.

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