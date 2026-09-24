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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 20:08

Bets avisam clubes sobre fim imediato de patrocínios caso governo proíba apostas; times já buscam outras empresas

Mesmo que veto não seja total, ainda será necessário renegociar contratos

Mesmo que veto não seja total, ainda será necessário renegociar contratos

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Casas de apostas esportivas que patrocinam times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro notificaram os clubes sobre a possibilidade de romper os vínculos comerciais de forma imediata caso o governo federal aprove uma MP (Medida Provisória) para proibir a operação de todas as bets no país.
As principais empresas do setor ainda aguardam a divulgação da MP antes de definir os próximos passos. No cenário defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de veto total às bets, o rompimento dos contratos é visto como inevitável.

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