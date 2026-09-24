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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:30

Com 21 gols marcados e apenas um sofrido, Brasil inicia novo ciclo contra velho freguês

Ancelotti destacou fase vivida por Raphinha no Barcelona

Ancelotti destacou fase vivida por Raphinha no Barcelona

Rafale Ribeiro/CBF/JC
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Agências
Após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira volta a campo pela primeira vez nesta sexta-feira (24), contra a Austrália, com o objetivo de ampliar o histórico amplamente favorável contra o adversário da Oceania. O jogo está programado para as 7h, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália, com transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV.

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