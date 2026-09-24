Grêmio - Na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (24), o Tricolor contou com um reforço entre os membros da comissão técnica. De volta ao Humaitá, James Freitas reassume a função de auxiliar técnico, depois de dez meses longe da Arena. A direção também definiu quando inaugurará o CT exclusivo para o futebol feminino. O espaço será entregue às Mosqueteiras em 28 de setembro.
Série B - Pela 30ª rodada da competição, nesta sexta-feira (25), às 19h30min, Novorizontino x São Bernardo, e às 20h30min, Vila Nova x Londrina. No sábado (26), às 16h30min, Náutico x Sport e Operário-PR x Ceará, e às 18h30min, Goiás x Atlético-GO. Já no domingo (27), às 11h, Criciúma x Avaí, às 16h, CRB x Cuiabá, e às 18h30min, Fortaleza x Athletic-MG.
Série C - Pela 4ª rodada da fase final do torneio, neste sábado (26), às 17h, Floresta-CE x Santa Cruz e Botafogo-PB x Maringá-PR, e às 19h30min, Inter de Limeira x Paysandu. Já no domingo (27), às 18h30min, Brusque x Ferroviária.
Divisão de Acesso - Pela última rodada da fase de liga, todos os jogos acontecem de forma simultânea no domingo (27), às 15h, com os oito melhores se classificando para as quartas de final. Portanto temos, Apafut x Lajeadense, Aimoré x Esportivo, Veranópolis x Passo Fundo, Gaúcho-PF x Santa Cruz, Guarani-VA x União Frederiquense, Bagé x Brasil de Pelotas, Glória de Vacaria x Gramadense e Pelotas x Brasil de Farroupilha.
Brasileirão Feminino - Pelo jogo de ida da final da competição, no sábado (26), às 16h30min, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena.
Gauchão Feminino - Pela última rodada da 2ª fase, no sábado (26), às 15h, Inter x Brasil de Farroupilha. No domingo (27), às 15h, Grêmio x União Forquetense e Flamengo de São Pedro x Juventude.
Futebol Brasileiro - Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro procuraram o governo federal e discutem há meses um programa de renegociação de dívidas, com juros menores e prazo alongado. O 'socorro' financeiro não tem ligação com a Medida Provisória que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara contra as bets. A ideia, seria a criação de uma espécie de "Desenrola" para o futebol.
Fórmula 1 - A maior competição de automobilismo do mundo segue em solo europeu. No sábado (26), os pilotos retornam para a pista para disputar o GP de Azerbaijão, às 8h. A classificação será na sexta-feira (25), às 9h.
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