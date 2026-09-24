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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 16:32

Quanto custa para assistir a NFL Rio Game partindo de Porto Alegre

Estádio Jornalista Mário Filho terá seu primeiro jogo da bola oval

Estádio Jornalista Mário Filho terá seu primeiro jogo da bola oval

Mauro PIMENTEL/AFP/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde deste domingo (27), ocorrerá a terceira edição da NFL no Brasil. Após duas partidas em São Paulo, o Rio de Janeiro receberá o evento deste ano. No Maracanã, o Dallas Cowboys enfrenta o Baltimore Ravens. Os ingressos variam de R$ 855,00 a R$ 4.500,00. Diferentemente dos outros anos, em que os ingressos se esgotaram rapidamente, ainda existem entradas à venda.

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