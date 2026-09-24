Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesInter

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 15:57

Novo técnico Eduardo Baptista é apresentado pelo Inter no Beira-Rio

Baptista tem a difícil missão de evitar o rebaixamento do clube

Baptista tem a difícil missão de evitar o rebaixamento do clube

Divulgação/Inter/JC
Compartilhe:
Filipe Plentz Munari
O técnico Eduardo Baptista foi apresentado oficialmente pelo Inter na tarde desta quinta-feira (24). Em coletiva realizada no Beira-Rio, o novo comandante colorado, que tem a missão de livrar o clube do rebaixamento, foi anunciado ao lado do presidente Alessandro Barcellos, do diretor técnico Abel Braga e do executivo Fabinho Soldado.

Notícias relacionadas