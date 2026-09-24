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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 14:33

F-1: Russell domina o dia de treinos livres para o GP do Azerbaijão; Bortoleto é 14º

Piloto britânico marcou 1min43s347 no segundo treino livre

Piloto britânico marcou 1min43s347 no segundo treino livre

IGOR IVANKO/AFP/JC
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Agências
Após ser o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão, mais cedo, o britânico George Russell repetiu a dose na segunda atividade de pista da manhã desta quinta-feira (24) e liderou a tomada de tempos com a marca de 1min43s347. Kimi Antonelli, seu companheiro de Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, completaram as três primeiras posições. Gabriel Bortoleto finalizou em 14º.

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