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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 12:39

Ancelotti confirma equipe titular contra Austrália com Estevão, Endrick, Raphinha e Vini Jr.

Jogo contra a Austrália acontece nesta sexta-feira (25), em Townsville, a partir das 7h (horário de Brasília)

Jogo contra a Austrália acontece nesta sexta-feira (25), em Townsville, a partir das 7h (horário de Brasília)

Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação/JC
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Agências
O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou nesta quinta-feira (24) a equipe titular que entrará em campo no amistoso contra a Austrália, no primeiro compromisso desde a derrota para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
O time que iniciará a partida será formado por Hugo Souza no gol; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos na defesa; Danilo Santos e Bruno Guimarães no meio de campo; e Estevão, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior no ataque.
O jogo contra a Austrália acontece nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, a partir das 7h (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV. "Acredito que temos uma base e temos que seguir com essa base de jogadores que disputaram a Copa do Mundo e que podem ajudar na evolução dos jovens que temos aqui", afirmou Ancelotti.

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