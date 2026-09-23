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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 19:12

Manchester United registra rombo de R$ 477,6 milhões e vende grama de Old Trafford por R$ 850

Clube enfrenta sétimo ano consecutivo com rombo milionário

Clube enfrenta sétimo ano consecutivo com rombo milionário

Divulgação/Manchester United/JC
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Agências
O Manchester United divulgou seu balanço financeiro anual nesta quarta-feira (23) que apontou uma receita recorde, mas também o sétimo prejuízo seguido. O rombo líquido clube da Inglaterra foi de 43 milhões de libras (cerca de R$ 477,6 milhões). No mesmo dia do anúncio, o United, na tentativa de gerar novas formas de arrecadação para o caixa, colocou à venda tufos do gramado de Old Trafford por 125 libras (cerca de R$ 850) a unidade.

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