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CapaEsportesGrêmio

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 21:13

Grêmio anuncia casa de apostas como novo patrocinador máster

CEO, Alex Leitão, confirmou que a camisa tricolor esta entre as cinco mais valiosas do futebol brasileiro

CEO, Alex Leitão, confirmou que a camisa tricolor esta entre as cinco mais valiosas do futebol brasileiro

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Após nove meses de espera, o Grêmio anunciou seu novo patrocinador máster. A empresa de apostas esportivas, Pitaco, ocupará o espaço no centro da camisa tricolor. O contrato com o clube gaúcho terá duração de três anos. A Cimed, empresa farmacêutica, e a Omoda & Jaecoo, montadora de carros elétricos, tiveram seus nomes ligados à equipe gremista, mas a bet acabou superando ambas.

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