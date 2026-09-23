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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 22:30

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Seleção - O Brasil realizou na tarde desta quarta-feira (23) o primeiro treino com grupo completo nesta Data Fifa. A atividade foi realizada em campo anexo ao Ballymore Stadium, na cidade de Brisbane, na Austrália, e durou cerca de uma hora. A seleção irá encerrar a preparação na manhã desta quinta (24). Na sequência, a delegação irá seguir viagem rumo a Townsville, onde enfrenta a Austrália na sexta (25), às 7h, no Queensland Country Bank Stadium.

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