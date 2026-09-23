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CapaEsportesFutebol Brasileiro

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 15:46

Aporte de R$ 1 bi das bets representa apenas 7% das receitas de clubes brasileiros

Principais clubes lamentam possibilidade de fim de patrocínios das bets

Principais clubes lamentam possibilidade de fim de patrocínios das bets

Rafael Ribeiro/CBF/JC
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Agências
Apesar dos protestos de clubes brasileiros contra o eventual fim do patrocínio das bets no futebol brasileiro, as receitas oriundas das empresas de apostas online representam uma parte menor dentro dos orçamentos das principais equipes do país.
Em 2025, o patrocínio somado das bets aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro somou cerca de R$ 1,03 bilhão, um crescimento de aproximadamente 66% em relação ao valor de R$ 618 milhões que havia sido aportado pelas empresas do setor no ano anterior, de acordo com levantamento da consultoria Convocados.

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