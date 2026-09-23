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CapaEsportesInter

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 11:16

Inter anuncia Eduardo Baptista com missão de salvar o clube do rebaixamento

Eduardo Baptista assinou com o Colorado até dezembro de 2026

Eduardo Baptista assinou com o Colorado até dezembro de 2026

Inter/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Após a demissão do uruguaio Paulo Pezzolano, o Inter já tem um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro, na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. Vindo do Criciúma, Eduardo Baptista é o novo comandante colorado, anunciado na manhã desta quarta-feira (23), com contrato assinado até dezembro de 2026. Ele chega acompanhado do auxiliar técnico Julio Cesar Schiavon e do analista de desempenho Lucas Brito Sousa.

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