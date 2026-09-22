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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 19:17

Sem Marta, seleção brasileira feminina enfrenta Argentina em amistosos

Esta será a penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2027

Esta será a penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2027

Samara Moumei/CBF/JC
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Agências
O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, divulgou nesta terça-feira (22) a lista de jogadoras convocadas para a penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2027. Sem Marta, 40, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, o Brasil enfrentará a Argentina em dois amistosos em outubro. Segundo o treinador, o critério para a convocação das jogadoras segue uma lógica semelhante: o merecimento pelo desempenho nos clubes.

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