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CapaEsportesFutebol Brasileiro

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 17:56

CBF aprova redução da quantidade de jogadores estrangeiros para 2027

Mudanças incluem novo cronograma de jogos para favorecer torcedores

Mudanças incluem novo cronograma de jogos para favorecer torcedores

Rafael Ribeiro/CBF/JC
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Agências
Em reunião com clubes das Séries A e B nesta segunda-feira (21), a CBF aprovou uma redução no limite de atletas estrangeiros em jogos do Campeonato Brasileiro. A entidade também anunciou uma reformulação na grade de horários das partidas das duas divisões nacionais.
A entidade máxima do futebol brasileiro fez uma apresentação para os 40 clubes que compõe as duas divisões com o objetivo de exibir um estudo sobre o atual cenário do futebol brasileiro. A proposta foi revisar regras de inscrição de atletas, incluindo o número de estrangeiros, além de padronizar os dias e horários das partidas.
A redução do limite de jogadores estrangeiros será gradual: de nove para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030, voltando ao mesmo patamar de 2022. O objetivo da medida, segundo a CBF, é melhorar o produto do futebol brasileiro, dar mais espaço para jogadores sub-23 e elevar a qualidade técnica dos times, principalmente no médio e longo prazo.

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