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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 22:30

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Seleção Feminina - O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça-feira (22) as 28 atletas convocadas para os amistosos contra a Argentina nos dias 10 e 13 de outubro. O destaque vai para a ausência de Marta e a presença da goleira Lorena, ex-Grêmio e atualmente no Kansas City da MLS, única brasileira indicada para a Bola de Ouro.

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