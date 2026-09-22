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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:54

Grêmio terá dois desfalques contra o Remo na volta da Data Fifa

Tricolor busca recuperação na tabela após período de treinamentos

Tricolor busca recuperação na tabela após período de treinamentos

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
O Grêmio se reapresenta nesta quarta-feira (23) para começar a preparação para enfrentar o Remo no Mangueirão, na volta da Data Fifa. O Tricolor se encontra dentro da zona de rebaixamento, na 17ª com 29 pontos, dois atrás do Vasco, primeiro time fora do Z-4 e que tem um jogo a menos.

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