Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 20:58

Inter segue no mercado em busca do novo treinador

Pablo Fernandez comanda primeira sessão de treinamentos da semana

Pablo Fernandez comanda primeira sessão de treinamentos da semana

RICARDO DUARTE/INTER/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
O Inter ainda não anunciou um novo comandante para a casamata colorada. Com a demissão de Paulo Pezzolano na noite de domingo (20), vários nomes começaram a ser cogitados como o substituto do uruguaio, mas nada foi concretizado. O elenco se reapresentou na manhã de terça-feira (22) para a primeira sessão de trabalhos, comandada pelo auxiliar fixo do clube, Pablo Fernandez.

Notícias relacionadas