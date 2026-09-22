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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:15

Gabriel Brazão sofre cirurgia no ombro esquerdo e só deve voltar ao gol do Santos em 2027

O goleiro Gabriel Brazão sofre cirurgia e está fora dos gramados até 2027

O goleiro Gabriel Brazão sofre cirurgia e está fora dos gramados até 2027

REINALDO CAMPOS/SANTOS/JC
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Agências
O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, foi submetido à cirurgia no ombro esquerdo, nesta segunda-feira (21), em Belo Horizonte. Segundo comunicado do clube, o atleta, que sentia dores no local há um bom tempo, vai iniciar a recuperação nos próximos dias. O arqueiro só deve voltar aos gramados em 2027.

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