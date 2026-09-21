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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 21:03

Torcedor morre durante jogo do Grêmio contra o Palmeiras na Arena

Relatos indicam demora de 30 minutos para chegada do socorro médico

Relatos indicam demora de 30 minutos para chegada do socorro médico

/Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Durante o empate sem gols contra o Palmeiras no último domingo (20), uma fatalidade ocorreu dentro do estádio. Um torcedor, que até o momento não foi identificado, acabou vindo a óbito enquanto assistia à partida. Ele teria tido uma parada cardiorrespiratória, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e a equipe da Unimed, mas acabou não resistindo.

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