Corinthians tem pontuação inferior no Brasileirão após 28 rodadas que no ano de rebaixamento

O Corinthians foi superado pelo Fluminense por 3 a 1 no último domingo (20), em derrota na Neo Química Arena que prolongou o mau momento da equipe na temporada. Depois de 28 rodadas disputadas no Brasileirão, o time alvinegro possui uma menor pontuação do que no ano em que foi rebaixado à Série B.
Em 2007, o clube do Parque São Jorge terminou o Campeonato Brasileiro na 17ª posição geral e caiu para a segunda divisão pela primeira vez e, até então, única vez na sua história.
Na ocasião, após 28 jogos disputados, o Corinthians possuía 33 pontos e estava em 18º lugar, na frente apenas de Juventude e América-RN. A campanha dos paulistas era de oito vitórias, nove empates e 11 derrotas.
Até o final do torneio, os comandados do técnico Nelsinho Baptista venceram somente mais duas partidas e acabaram rebaixados. No ano seguinte, o time foi campeão da Série B com uma larga vantagem sobre o Santo André, segundo colocado naquela edição.
Agora, a equipe alvinegra se encontra na 14ª posição e soma 32 pontos, três a mais que o Grêmio, primeiro integrante da zona do rebaixamento do Brasileirão. Com o revés para o Fluminense, o clube paulistano atingiu seis derrotas consecutivas na competição, sua pior sequência na era dos pontos corridos (ao lado de marca alcançada em 2006). A má fase do time de Fernando Diniz também abrange uma eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, dentro de casa, diante do Estudiantes.
O Corinthians tentará se recuperar no Campeonato Brasileiro depois da disputa da Super Data Fifa. Seu próximo compromisso será no dia 7 de outubro, às 19h30, diante do Internacional, no Estádio Beira-Rio.