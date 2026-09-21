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CapaEsportesTênis

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:59

Stefani e Dabrowski ganham no super tie-break do SP Open e erguem o quarto título do ano

Dupla conquista o quarto título juntas

Dupla conquista o quarto título juntas

Eduardo Carmim/Eurasia Sport Images/AFP/JC
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Agências
Com um dia de atraso por causa das chuvas que impossibilitaram a conclusão das finais no domingo (20), Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski confirmaram o favoritismo e conquistaram o título de duplas do SP Open, a nível WTA 250, com vitória por 6/3, 3/6 e 10/7 diante das norte-americanas Anna Sinclair Rogers e Allura Zamarripa.

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