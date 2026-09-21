Libertadores - As semifinais do torneio já tem data definida. O Fluminense recebe o Palmeiras, no Maracanã, no dia 14 de outubro, às 21h30min, e o Estudiantes encara o Flamengo, no dia 15, no mesmo horário. Os jogos de volta serão, respectivamente, nos dia 21 e 22 de outubro, às 21h30min. A final da competição será disputada no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Sul-Americana - As datas dos jogos das semifinais da competição também foram definidas. O Vasco vai à Argentina enfrentar o Boca Juniors, no dia 13 de outubro, às 21h30min. No dia 14, às 19h, o Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque . Os jogos de volta acontecem, respectivamente, nos dias 20 e 21 e repetem os horários dos primeiros confrontos. A final da competição está marcada para o dia 21 de novembro, em jogo único, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia. Seleção feminina - Começou nesta segunda (21) as vendas de ingressos para os Amistosos das Canarinhas. A seleção vai enfrentar a Argentina, em Porto Alegre, no dia 10 de outubro, às 16h30min, no Beira-Rio. Os valores variam de acordo com os setores. Os Portões 2, 4, 5, 6 e 8: ingressos a R$ 90, com meia-entrada a R$ 45. Já nos Portões 3 e 7: ingressos a R$ 70, com meia-entrada a R$ 35. Após o jogo no sul, As Canarinhas irão repetir o duelo mas desta vez em Pernambuco no dia 13, às 20h30min. Seleção brasileira - O primeiro treino para enfrentar a Austrália aconteceu em Brisbane, nesta segunda-feira (21), e contou com apenas cinco jogadores e o elenco só ficará completo para a atividade de quarta-feira (23). Os amistosos, em território australiano, acontecem primeiro no dia 25, às 7h e no mesmo horário no dia 29. Os duelos serão disputados no Estádio Queensland Country Bank, em Townsville, e no Estádio Suncorp, em Brisbane, respectivamente. Devido à uma lesão, o lateral Wesley foi cortado e no lugar do atleta Ancelotti convocou Vanderson do Mônaco. Tênis - Na tarde desta segunda-feira (21), o tenista João Fonseca anunciou, via post em suas redes sociais, que não irá jogar na gira asiática. O melhor tenista brasileiro da atualidade, tinha no calendário dois torneios na Ásia: ATP 500 de Tóquio e Masters 1000 de Shanghai, na China. Devido às ausências, o brasileiro ficará, pelo menos, mais um mês longe das competições.

