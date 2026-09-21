Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 21:01

Inter anuncia demissão de Paulo Pezzolano e aposta em "fato novo" para evitar o rebaixamento

Colorado corre contra o tempo para apresentar substituto de Pezzolano

Colorado corre contra o tempo para apresentar substituto de Pezzolano

RICARDO DUARTE/INTER/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
No final deste domingo (20), o Inter anunciou, por meio de nota oficial, o desligamento do técnico Paulo Pezzolano. A direção agora corre contra o tempo para buscar o décimo treinador da gestão de Alessandro Barcellos. O Colorado terá 10 jogos para conseguir 17 pontos e, assim, alcançar os tão sonhados 45 pontos na tabela.

Notícias relacionadas