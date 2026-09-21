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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 13:55

Conmebol divulga datas das semifinais da Libertadores; jogo da TV aberta também é definido

A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro

A final da Libertadores está marcada para 28 de novembro

Luis Robayo/AFP/JC
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Agências
A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (21), as datas dos confrontos das semifinais da Libertadores. Palmeirenses e flamenguistas decidem a disputa por uma vaga na grande final em casa, diante de sua torcida.

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