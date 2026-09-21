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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 11:30

Começa venda de ingressos para amistosos da Seleção Feminina em Porto Alegre

Os ingressos podem ser encontrado entre valores de R$ 20 e R$ 90

Os ingressos podem ser encontrado entre valores de R$ 20 e R$ 90

Thais Magalhães/CBF/JC
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As vendas de ingressos para os dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra a Argentina foram abertas nesta segunda-feira (21) pelo site e aplicativo da Ticket and Go. Em Porto Alegre, a partida acontece dia 10 de outubro (sábado), às 16h30min, no Estádio Beira-Rio. 

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